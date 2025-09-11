Daugiau apie Y2K

Dotcom kaina (Y2K)

Neįtraukta į sąrašą

1 Y2K į USD – tiesioginė kaina:

$0.00494112
$0.00494112$0.00494112
-0.30%1D
Dotcom (Y2K) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:10:24(UTC+8)

Dotcom (Y2K) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00474435
$ 0.00474435$ 0.00474435
24 val. žemiausia
$ 0.00500163
$ 0.00500163$ 0.00500163
24 val. aukščiausia

$ 0.00474435
$ 0.00474435$ 0.00474435

$ 0.00500163
$ 0.00500163$ 0.00500163

$ 0.03458572
$ 0.03458572$ 0.03458572

$ 0.00053816
$ 0.00053816$ 0.00053816

-1.06%

-1.36%

+20.41%

+20.41%

Dotcom (Y2K) realiojo laiko kaina yra $0.0049096. Per pastarąsias 24 valandas Y2K svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00474435 iki aukščiausios $ 0.00500163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia Y2K kaina yra $ 0.03458572, o žemiausia – $ 0.00053816.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, Y2K per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – -1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dotcom (Y2K) rinkos informacija

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

--
----

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

1.01B
1.01B 1.01B

1,011,294,681.558813
1,011,294,681.558813 1,011,294,681.558813

Dabartinė Dotcom rinkos kapitalizacija yra $ 4.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. Y2K apyvartoje yra 1.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 1011294681.558813. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.99M

Dotcom (Y2K) kainos istorija USD

Šiandienos Dotcom kainos pokytis į USD: $ 0.
Dotcom 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011037414.
Dotcom 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0047773663.
Dotcom 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.36%
30 dienų$ -0.0011037414-22.48%
60 dienų$ +0.0047773663+97.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

Dotcom (Y2K) išteklius

Oficiali svetainė

Dotcom kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dotcom (Y2K) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dotcom (Y2K) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dotcom prognozes.

Peržiūrėkite Dotcom kainos prognozę dabar!

Y2K į vietos valiutas

Dotcom (Y2K) Tokenomika

Supratimas apie Dotcom (Y2K) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Y2Kišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dotcom (Y2K)

Kiek Dotcom(Y2K) verta (-as) šiandien?
Dabartinė Y2K kaina USD valiuta yra 0.0049096USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė Y2K į USD kaina?
Dabartinė Y2K kaina USD valiuta yra $ 0.0049096. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dotcom rinkos kapitalizacija?
Y2K rinkos kapitalizacija yra $ 4.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra Y2K apyvartoje?
Y2K apyvartoje yra 1.01BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) Y2K kaina?
Y2K pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03458572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) Y2K kaina?
Y2K pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00053816USD.
Kokia yra Y2K prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis Y2K yra --USD.
Ar Y2K kaina šiais metais kils?
Y2K šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite Y2K kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:10:24(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.