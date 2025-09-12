Daugiau apie DOODI

DOODiPALS kaina (DOODI)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOODI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+7.90%1D
USD
DOODiPALS (DOODI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:27:06(UTC+8)

DOODiPALS (DOODI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00950257
$ 0.00950257$ 0.00950257

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

+7.90%

-99.50%

-99.50%

DOODiPALS (DOODI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOODI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOODI kaina yra $ 0.00950257, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOODI per pastarąją valandą pasikeitė -1.53%, per 24 valandas – +7.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -99.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOODiPALS (DOODI) rinkos informacija

$ 24.93K
$ 24.93K$ 24.93K

--
----

$ 24.93K
$ 24.93K$ 24.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė DOODiPALS rinkos kapitalizacija yra $ 24.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOODI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.93K

DOODiPALS (DOODI) kainos istorija USD

Šiandienos DOODiPALS kainos pokytis į USD: $ 0.
DOODiPALS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOODiPALS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOODiPALS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+7.90%
30 dienų$ 0-99.31%
60 dienų$ 0-98.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DOODiPALS (DOODI) išteklius

Oficiali svetainė

DOODiPALS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOODiPALS (DOODI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOODiPALS (DOODI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOODiPALS prognozes.

Peržiūrėkite DOODiPALS kainos prognozę dabar!

DOODI į vietos valiutas

DOODiPALS (DOODI) Tokenomika

Supratimas apie DOODiPALS (DOODI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOODIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOODiPALS (DOODI)

Kiek DOODiPALS(DOODI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOODI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOODI į USD kaina?
Dabartinė DOODI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOODiPALS rinkos kapitalizacija?
DOODI rinkos kapitalizacija yra $ 24.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOODI apyvartoje?
DOODI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOODI kaina?
DOODI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00950257USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOODI kaina?
DOODI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOODI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOODI yra --USD.
Ar DOODI kaina šiais metais kils?
DOODI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOODI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
