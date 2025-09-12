Daugiau apie DOGL

1 DOGL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.50%1D
DogLibre (DOGL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:14:52(UTC+8)

DogLibre (DOGL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+3.54%

+3.50%

+3.50%

DogLibre (DOGL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGL per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DogLibre (DOGL) rinkos informacija

$ 162.08K
$ 162.08K$ 162.08K

--
----

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

22.43T
22.43T 22.43T

499,433,333,333,334.0
499,433,333,333,334.0 499,433,333,333,334.0

Dabartinė DogLibre rinkos kapitalizacija yra $ 162.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGL apyvartoje yra 22.43T vienetų, o bendras kiekis siekia 499433333333334.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.61M

DogLibre (DOGL) kainos istorija USD

Šiandienos DogLibre kainos pokytis į USD: $ 0.
DogLibre 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DogLibre 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DogLibre 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.54%
30 dienų$ 0-8.56%
60 dienų$ 0-5.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra DogLibre (DOGL)

DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DogLibre kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DogLibre (DOGL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DogLibre (DOGL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DogLibre prognozes.

Peržiūrėkite DogLibre kainos prognozę dabar!

DOGL į vietos valiutas

DogLibre (DOGL) Tokenomika

Supratimas apie DogLibre (DOGL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DogLibre (DOGL)

Kiek DogLibre(DOGL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGL į USD kaina?
Dabartinė DOGL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DogLibre rinkos kapitalizacija?
DOGL rinkos kapitalizacija yra $ 162.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGL apyvartoje?
DOGL apyvartoje yra 22.43TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGL kaina?
DOGL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGL kaina?
DOGL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGL yra --USD.
Ar DOGL kaina šiais metais kils?
DOGL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:14:52(UTC+8)

