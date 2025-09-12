Daugiau apie DOBI

Dobi kaina (DOBI)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOBI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00029608$0.00029608
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Dobi (DOBI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:59:12(UTC+8)

Dobi (DOBI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.00121165$ 0.00121165

$ 0$ 0

-0.13%

+1.22%

-4.84%

-4.84%

Dobi (DOBI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOBI kaina yra $ 0.00121165, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOBI per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dobi (DOBI) rinkos informacija

$ 263.57K$ 263.57K

--
$ 263.57K$ 263.57K

889.44M 889.44M

889,439,741.7434958 889,439,741.7434958

Dabartinė Dobi rinkos kapitalizacija yra $ 263.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOBI apyvartoje yra 889.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 889439741.7434958. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 263.57K

Dobi (DOBI) kainos istorija USD

Šiandienos Dobi kainos pokytis į USD: $ 0.
Dobi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dobi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dobi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.22%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra Dobi (DOBI)

Dobi, an AI agent in the Dobprotocol ecosystem, manages Decentralized Autonomous Machines (DAMs) like EV chargers or vending machines. It validates off-chain data for oracle use, ensures IoT asset reliability, and oversees wallets for maintenance and upgrades, enabling seamless autonomous operations

Dobi (DOBI) išteklius

Oficiali svetainė

Dobi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dobi (DOBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dobi (DOBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dobi prognozes.

Peržiūrėkite Dobi kainos prognozę dabar!

DOBI į vietos valiutas

Dobi (DOBI) Tokenomika

Supratimas apie Dobi (DOBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dobi (DOBI)

Kiek Dobi(DOBI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOBI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOBI į USD kaina?
Dabartinė DOBI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dobi rinkos kapitalizacija?
DOBI rinkos kapitalizacija yra $ 263.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOBI apyvartoje?
DOBI apyvartoje yra 889.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOBI kaina?
DOBI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00121165USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOBI kaina?
DOBI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOBI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOBI yra --USD.
Ar DOBI kaina šiais metais kils?
DOBI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOBI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:59:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.