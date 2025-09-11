Daugiau apie DIVER

DIVER Kainos informacija

DIVER Oficiali svetainė

DIVER Tokenomika

DIVER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Divergence Protocol logotipas

Divergence Protocol kaina (DIVER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DIVER į USD – tiesioginė kaina:

$0.01107768
$0.01107768$0.01107768
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Divergence Protocol (DIVER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:35(UTC+8)

Divergence Protocol (DIVER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01098157
$ 0.01098157$ 0.01098157
24 val. žemiausia
$ 0.01109259
$ 0.01109259$ 0.01109259
24 val. aukščiausia

$ 0.01098157
$ 0.01098157$ 0.01098157

$ 0.01109259
$ 0.01109259$ 0.01109259

$ 0.454064
$ 0.454064$ 0.454064

$ 0.00490827
$ 0.00490827$ 0.00490827

+0.20%

+0.24%

+0.52%

+0.52%

Divergence Protocol (DIVER) realiojo laiko kaina yra $0.01108817. Per pastarąsias 24 valandas DIVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01098157 iki aukščiausios $ 0.01109259 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DIVER kaina yra $ 0.454064, o žemiausia – $ 0.00490827.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DIVER per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Divergence Protocol (DIVER) rinkos informacija

$ 7.31M
$ 7.31M$ 7.31M

--
----

$ 11.07M
$ 11.07M$ 11.07M

660.00M
660.00M 660.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Divergence Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 7.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DIVER apyvartoje yra 660.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.07M

Divergence Protocol (DIVER) kainos istorija USD

Šiandienos Divergence Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Divergence Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001258695.
Divergence Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0036958655.
Divergence Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.24%
30 dienų$ -0.0001258695-1.13%
60 dienų$ +0.0036958655+33.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Divergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Divergence Protocol (DIVER) išteklius

Oficiali svetainė

Divergence Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Divergence Protocol (DIVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Divergence Protocol (DIVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Divergence Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Divergence Protocol kainos prognozę dabar!

DIVER į vietos valiutas

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomika

Supratimas apie Divergence Protocol (DIVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DIVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Divergence Protocol (DIVER)

Kiek Divergence Protocol(DIVER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DIVER kaina USD valiuta yra 0.01108817USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DIVER į USD kaina?
Dabartinė DIVER kaina USD valiuta yra $ 0.01108817. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Divergence Protocol rinkos kapitalizacija?
DIVER rinkos kapitalizacija yra $ 7.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DIVER apyvartoje?
DIVER apyvartoje yra 660.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DIVER kaina?
DIVER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.454064USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DIVER kaina?
DIVER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00490827USD.
Kokia yra DIVER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DIVER yra --USD.
Ar DIVER kaina šiais metais kils?
DIVER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DIVER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:35(UTC+8)

Divergence Protocol (DIVER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.