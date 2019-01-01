DICE ($DICE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDICE ($DICE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
DICE ($DICE) Informacija

MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!

Oficiali svetainė:
https://www.megadice.com/
Baltoji knyga:
https://whitepaper.megadice.com/

DICE ($DICE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius DICE ($DICE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 398.27K
$ 398.27K
Bendra pasiūla:
$ 297.94M
$ 297.94M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 268.66M
$ 268.66M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 441.69K
$ 441.69K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03142132
$ 0.03142132
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00148246
$ 0.00148246

DICE ($DICE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DICE ($DICE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $DICE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $DICE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $DICE tokenomiką, galite peržiūrėti $DICE tokeno kainą realiuoju laiku!

$DICE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $DICE? Mūsų $DICE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.