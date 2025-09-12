DICE kaina ($DICE)
+1.07%
+4.57%
+20.04%
+20.04%
DICE ($DICE) realiojo laiko kaina yra $0.00149593. Per pastarąsias 24 valandas $DICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00142724 iki aukščiausios $ 0.00151436 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DICE kaina yra $ 0.03142132, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DICE per pastarąją valandą pasikeitė +1.07%, per 24 valandas – +4.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DICE rinkos kapitalizacija yra $ 400.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DICE apyvartoje yra 268.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 297940236.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 443.93K
Šiandienos DICE kainos pokytis į USD: $ 0.
DICE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000677384.
DICE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002133417.
DICE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001428270563245692.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.57%
|30 dienų
|$ +0.0000677384
|+4.53%
|60 dienų
|$ +0.0002133417
|+14.26%
|90 dienų
|$ -0.0001428270563245692
|-8.71%
MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!
