DEXAI (DEXAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEXAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXAI kaina yra $ 0.00191225, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.80%, per 24 valandas – +3.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DEXAI rinkos kapitalizacija yra $ 16.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEXAI apyvartoje yra 998.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 998825322.050804. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.72K
Šiandienos DEXAI kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DEXAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.29%
|30 dienų
|$ 0
|+16.15%
|60 dienų
|$ 0
|+36.46%
|90 dienų
|$ 0
|--
DexAI: DeFAI & Intent-Based AI Agent Integration in Crypto Introduction The DexAI project represents a groundbreaking initiative at the intersection of the Intent sector and Decentralized Finance powered by Artificial Intelligence (DeFAI). By leveraging intent-based solutions, DexAI aims to revolutionize how users interact with financial platforms, automating decision-making and execution through an advanced AI Agent framework. DexAI positions itself as a next-generation innovation, unlocking unprecedented efficiencies and opportunities in the crypto market. What is the Intent Sector in Crypto? The Intent sector in crypto refers to platforms and technologies that enable users to express their financial intents or goals, which are then executed automatically by intelligent systems. These intents can include trading strategies, portfolio adjustments, or specific transaction goals, all driven by smart contracts and AI algorithms. Key attributes of the Intent sector include: Efficiency: Simplifies complex financial tasks by automating execution. Customization: Tailors services based on individual user intents. Security: Ensures transparency and reliability through blockchain-backed operations. What is DexAI? DexAI is a unique integration of the Intent sector with DeFAI principles, built on an AI Agent foundation. This intelligent agent is designed to understand user intents, process real-time data, and execute actions autonomously across diverse DeFi platforms. DexAI not only simplifies access to financial tools but also optimizes performance for both novice and professional users. Core Features of DexAI 1. Intent Recognition and Automation DexAI’s AI Agent identifies and processes user intents, transforming them into executable actions. Supports intents such as arbitrage, liquidity provision, staking, or trading. Offers a seamless, intuitive interface to express financial goals. 2. Pair-Specific Indicator Development DexAI dynamically generates indicators tailored to specific trading pairs in seconds, providing users with actionable insights. AI-driven analytics adapt to market conditions. Maximizes accuracy and relevance for traders. 3. Real-Time Decision-Making The AI Agent evaluates live market data, optimizing decisions based on pre-set intents and conditions. Executes trades, adjusts portfolios, or recommends strategies in real-time. Minimizes risks through predictive modeling and anomaly detection. 4. Cross-Platform Compatibility DexAI integrates seamlessly with multiple DeFi platforms, ensuring a holistic experience. Enables intent execution across decentralized exchanges, liquidity pools, and staking platforms. Ensures interoperability with major blockchains like Ethereum, Solana, and Binance Smart Chain. 5. Enhanced Security and Transparency DexAI employs blockchain technology to secure user data and ensure accountability. Transactions and executions are recorded immutably. Users retain full control over their assets and intents. The Potential of DexAI DexAI is not just a tool but a transformative force in the crypto space. By merging the Intent sector with DeFAI, it creates a synergistic environment for innovation and growth: Democratizing Finance: Makes sophisticated tools accessible to all users, regardless of expertise. Increasing Efficiency: Automates repetitive tasks and optimizes outcomes. Fostering Innovation: Encourages the development of custom strategies and solutions. Conclusion DexAI marks the next evolutionary step in crypto, blending the power of AI-driven agents with the flexibility and innovation of the Intent sector and DeFAI. This integration promises to redefine how users interact with financial ecosystems, offering unmatched efficiency, customization, and security. As DexAI pioneers this revolutionary approach, it sets a new benchmark for intelligent automation in decentralized finance, empowering users to achieve their financial goals seamlessly and effectively.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.