Dero kaina (DERO)
-0.14%
-0.92%
-7.18%
-7.18%
Dero (DERO) realiojo laiko kaina yra $0.327545. Per pastarąsias 24 valandas DERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.324031 iki aukščiausios $ 0.334759 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DERO kaina yra $ 27.29, o žemiausia – $ 0.24505.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DERO per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dero rinkos kapitalizacija yra $ 4.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DERO apyvartoje yra 12.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 18400000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.03M
Šiandienos Dero kainos pokytis į USD: $ -0.0030644841654246.
Dero 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0395286546.
Dero 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1205533630.
Dero 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00120069694029787.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0030644841654246
|-0.92%
|30 dienų
|$ -0.0395286546
|-12.06%
|60 dienų
|$ -0.1205533630
|-36.80%
|90 dienų
|$ +0.00120069694029787
|+0.37%
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Dero (DERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dero (DERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dero prognozes.
Peržiūrėkite Dero kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Dero (DERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.