Daugiau apie DEPLOY

DEPLOY Kainos informacija

DEPLOY Baltoji knyga

DEPLOY Oficiali svetainė

DEPLOY Tokenomika

DEPLOY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Deployyyyer logotipas

Deployyyyer kaina (DEPLOY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEPLOY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021492
$0.00021492$0.00021492
+1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Deployyyyer (DEPLOY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:39:34(UTC+8)

Deployyyyer (DEPLOY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0045899
$ 0.0045899$ 0.0045899

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.56%

+1.37%

+1.37%

Deployyyyer (DEPLOY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEPLOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEPLOY kaina yra $ 0.0045899, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEPLOY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Deployyyyer (DEPLOY) rinkos informacija

$ 212.35K
$ 212.35K$ 212.35K

--
----

$ 212.35K
$ 212.35K$ 212.35K

988.01M
988.01M 988.01M

988,014,348.2963091
988,014,348.2963091 988,014,348.2963091

Dabartinė Deployyyyer rinkos kapitalizacija yra $ 212.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEPLOY apyvartoje yra 988.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 988014348.2963091. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 212.35K

Deployyyyer (DEPLOY) kainos istorija USD

Šiandienos Deployyyyer kainos pokytis į USD: $ 0.
Deployyyyer 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Deployyyyer 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Deployyyyer 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.56%
30 dienų$ 0-6.14%
60 dienų$ 0-38.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra Deployyyyer (DEPLOY)

Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Deployyyyer (DEPLOY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Deployyyyer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Deployyyyer (DEPLOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Deployyyyer (DEPLOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Deployyyyer prognozes.

Peržiūrėkite Deployyyyer kainos prognozę dabar!

DEPLOY į vietos valiutas

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomika

Supratimas apie Deployyyyer (DEPLOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEPLOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Deployyyyer (DEPLOY)

Kiek Deployyyyer(DEPLOY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEPLOY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEPLOY į USD kaina?
Dabartinė DEPLOY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Deployyyyer rinkos kapitalizacija?
DEPLOY rinkos kapitalizacija yra $ 212.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEPLOY apyvartoje?
DEPLOY apyvartoje yra 988.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEPLOY kaina?
DEPLOY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0045899USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEPLOY kaina?
DEPLOY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEPLOY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEPLOY yra --USD.
Ar DEPLOY kaina šiais metais kils?
DEPLOY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEPLOY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:39:34(UTC+8)

Deployyyyer (DEPLOY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.