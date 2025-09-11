Daugiau apie DENT

DENT Kainos informacija

DENT Baltoji knyga

DENT Oficiali svetainė

DENT Tokenomika

DENT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Dent logotipas

Dent kaina (DENT)

Neįtraukta į sąrašą

1 DENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00075638
$0.00075638$0.00075638
-2.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Dent (DENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:55:07(UTC+8)

Dent (DENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-2.91%

+3.03%

+3.03%

Dent (DENT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DENT kaina yra $ 0.1006, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DENT per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -2.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dent (DENT) rinkos informacija

$ 72.34M
$ 72.34M$ 72.34M

--
----

$ 75.63M
$ 75.63M$ 75.63M

95.65B
95.65B 95.65B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Dent rinkos kapitalizacija yra $ 72.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DENT apyvartoje yra 95.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 75.63M

Dent (DENT) kainos istorija USD

Šiandienos Dent kainos pokytis į USD: $ 0.
Dent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.91%
30 dienų$ 0-4.07%
60 dienų$ 0+6.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dent (DENT)

Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Dent (DENT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Dent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dent (DENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dent (DENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dent prognozes.

Peržiūrėkite Dent kainos prognozę dabar!

DENT į vietos valiutas

Dent (DENT) Tokenomika

Supratimas apie Dent (DENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dent (DENT)

Kiek Dent(DENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DENT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DENT į USD kaina?
Dabartinė DENT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dent rinkos kapitalizacija?
DENT rinkos kapitalizacija yra $ 72.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DENT apyvartoje?
DENT apyvartoje yra 95.65BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DENT kaina?
DENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1006USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DENT kaina?
DENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DENT yra --USD.
Ar DENT kaina šiais metais kils?
DENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:55:07(UTC+8)

Dent (DENT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.