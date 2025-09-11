Daugiau apie DHB

DeHub logotipas

DeHub kaina (DHB)

Neįtraukta į sąrašą

1 DHB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00067486
$0.00067486$0.00067486
-4.90%1D
mexc
USD
DeHub (DHB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:07:57(UTC+8)

DeHub (DHB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.065827
$ 0.065827$ 0.065827

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-4.94%

-14.99%

-14.99%

DeHub (DHB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DHB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DHB kaina yra $ 0.065827, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DHB per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -4.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeHub (DHB) rinkos informacija

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

4.80B
4.80B 4.80B

4,797,839,826.714526
4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526

Dabartinė DeHub rinkos kapitalizacija yra $ 3.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DHB apyvartoje yra 4.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 4797839826.714526. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.24M

DeHub (DHB) kainos istorija USD

Šiandienos DeHub kainos pokytis į USD: $ 0.
DeHub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeHub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeHub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.94%
30 dienų$ 0-15.08%
60 dienų$ 0+48.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra DeHub (DHB)

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

DeHub (DHB) išteklius

DeHub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeHub (DHB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeHub (DHB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeHub prognozes.

Peržiūrėkite DeHub kainos prognozę dabar!

DHB į vietos valiutas

DeHub (DHB) Tokenomika

Supratimas apie DeHub (DHB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DHBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeHub (DHB)

Kiek DeHub(DHB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DHB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DHB į USD kaina?
Dabartinė DHB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeHub rinkos kapitalizacija?
DHB rinkos kapitalizacija yra $ 3.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DHB apyvartoje?
DHB apyvartoje yra 4.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DHB kaina?
DHB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.065827USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DHB kaina?
DHB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DHB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DHB yra --USD.
Ar DHB kaina šiais metais kils?
DHB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DHB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:07:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.