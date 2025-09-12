Daugiau apie DEFIDO

DeFido kaina (DEFIDO)

1 DEFIDO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016674
+10.50%1D
DeFido (DEFIDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:54:50(UTC+8)

DeFido (DEFIDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.269335
-0.14%

+10.51%

-3.59%

-3.59%

DeFido (DEFIDO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEFIDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFIDO kaina yra $ 0.269335, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFIDO per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +10.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFido (DEFIDO) rinkos informacija

$ 144.58K
--
$ 144.58K
867.09M
867,093,176.0
Dabartinė DeFido rinkos kapitalizacija yra $ 144.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEFIDO apyvartoje yra 867.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 867093176.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 144.58K

DeFido (DEFIDO) kainos istorija USD

Šiandienos DeFido kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFido 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFido 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFido 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+10.51%
30 dienų$ 0-32.80%
60 dienų$ 0-1.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra DeFido (DEFIDO)

DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

DeFido (DEFIDO) išteklius

Oficiali svetainė

DeFido kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFido (DEFIDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFido (DEFIDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFido prognozes.

Peržiūrėkite DeFido kainos prognozę dabar!

DEFIDO į vietos valiutas

DeFido (DEFIDO) Tokenomika

Supratimas apie DeFido (DEFIDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFIDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFido (DEFIDO)

Kiek DeFido(DEFIDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEFIDO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEFIDO į USD kaina?
Dabartinė DEFIDO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFido rinkos kapitalizacija?
DEFIDO rinkos kapitalizacija yra $ 144.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEFIDO apyvartoje?
DEFIDO apyvartoje yra 867.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEFIDO kaina?
DEFIDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.269335USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEFIDO kaina?
DEFIDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEFIDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEFIDO yra --USD.
Ar DEFIDO kaina šiais metais kils?
DEFIDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEFIDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.