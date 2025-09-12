Daugiau apie DEERMAN

deerman logotipas

deerman kaina (DEERMAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEERMAN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
deerman (DEERMAN) kainos grafikas realiu laiku
deerman (DEERMAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238264
$ 0.00238264$ 0.00238264

$ 0
$ 0$ 0

+1.43%

+4.45%

+11.39%

+11.39%

deerman (DEERMAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEERMAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEERMAN kaina yra $ 0.00238264, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEERMAN per pastarąją valandą pasikeitė +1.43%, per 24 valandas – +4.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

deerman (DEERMAN) rinkos informacija

$ 13.59K
$ 13.59K$ 13.59K

--
----

$ 13.59K
$ 13.59K$ 13.59K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,079.0
999,890,079.0 999,890,079.0

Dabartinė deerman rinkos kapitalizacija yra $ 13.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEERMAN apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999890079.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.59K

deerman (DEERMAN) kainos istorija USD

Šiandienos deerman kainos pokytis į USD: $ 0.
deerman 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
deerman 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
deerman 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.45%
30 dienų$ 0+28.05%
60 dienų$ 0+33.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra deerman (DEERMAN)

deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

deerman (DEERMAN) išteklius

Oficiali svetainė

deerman kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos deerman (DEERMAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų deerman (DEERMAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes deerman prognozes.

Peržiūrėkite deerman kainos prognozę dabar!

DEERMAN į vietos valiutas

deerman (DEERMAN) Tokenomika

Supratimas apie deerman (DEERMAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEERMANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie deerman (DEERMAN)

Kiek deerman(DEERMAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEERMAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEERMAN į USD kaina?
Dabartinė DEERMAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra deerman rinkos kapitalizacija?
DEERMAN rinkos kapitalizacija yra $ 13.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEERMAN apyvartoje?
DEERMAN apyvartoje yra 999.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEERMAN kaina?
DEERMAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00238264USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEERMAN kaina?
DEERMAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEERMAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEERMAN yra --USD.
Ar DEERMAN kaina šiais metais kils?
DEERMAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEERMAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.