DEER TOKEN logotipas

DEER TOKEN kaina (DEER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014163
$0.00014163$0.00014163
+2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
DEER TOKEN (DEER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:12:25(UTC+8)

DEER TOKEN (DEER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00013541
$ 0.00013541
24 val. žemiausia
$ 0.00014163
$ 0.00014163
24 val. aukščiausia

$ 0.00013541
$ 0.00013541

$ 0.00014163
$ 0.00014163

$ 0.00258071
$ 0.00258071

$ 0.00007496
$ 0.00007496

+1.80%

+2.32%

+43.34%

+43.34%

DEER TOKEN (DEER) realiojo laiko kaina yra $0.00014163. Per pastarąsias 24 valandas DEER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00013541 iki aukščiausios $ 0.00014163 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEER kaina yra $ 0.00258071, o žemiausia – $ 0.00007496.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEER per pastarąją valandą pasikeitė +1.80%, per 24 valandas – +2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DEER TOKEN (DEER) rinkos informacija

$ 76.68K
$ 76.68K

--
--

$ 139.02K
$ 139.02K

551.58M
551.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė DEER TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 76.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEER apyvartoje yra 551.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.02K

DEER TOKEN (DEER) kainos istorija USD

Šiandienos DEER TOKEN kainos pokytis į USD: $ 0.
DEER TOKEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001009331.
DEER TOKEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000135871.
DEER TOKEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001247300245875474.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.32%
30 dienų$ +0.0001009331+71.27%
60 dienų$ +0.0000135871+9.59%
90 dienų$ -0.0001247300245875474-46.82%

Kas yra DEER TOKEN (DEER)

Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.

DEER TOKEN (DEER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

DEER TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DEER TOKEN (DEER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEER TOKEN (DEER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEER TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite DEER TOKEN kainos prognozę dabar!

DEER į vietos valiutas

DEER TOKEN (DEER) Tokenomika

Supratimas apie DEER TOKEN (DEER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DEER TOKEN (DEER)

Kiek DEER TOKEN(DEER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEER kaina USD valiuta yra 0.00014163USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEER į USD kaina?
Dabartinė DEER kaina USD valiuta yra $ 0.00014163. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DEER TOKEN rinkos kapitalizacija?
DEER rinkos kapitalizacija yra $ 76.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEER apyvartoje?
DEER apyvartoje yra 551.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEER kaina?
DEER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00258071USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEER kaina?
DEER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007496USD.
Kokia yra DEER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEER yra --USD.
Ar DEER kaina šiais metais kils?
DEER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.