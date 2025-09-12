Daugiau apie WORM

Deep Worm kaina (WORM)

Neįtraukta į sąrašą

1 WORM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016453$0.00016453
+1.70%1D
mexc
USD
Deep Worm (WORM) kainos grafikas realiu laiku
Deep Worm (WORM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.60%

+1.74%

+5.91%

+5.91%

Deep Worm (WORM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WORM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WORM kaina yra $ 0.091742, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WORM per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Deep Worm (WORM) rinkos informacija

999.85M
999.85M 999.85M

999,852,151.632076
999,852,151.632076 999,852,151.632076

Dabartinė Deep Worm rinkos kapitalizacija yra $ 164.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WORM apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999852151.632076. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 164.50K

Deep Worm (WORM) kainos istorija USD

Šiandienos Deep Worm kainos pokytis į USD: $ 0.
Deep Worm 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Deep Worm 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Deep Worm 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.74%
30 dienų$ 0-2.76%
60 dienų$ 0-27.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Deep Worm (WORM) išteklius

Oficiali svetainė

Deep Worm kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Deep Worm (WORM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Deep Worm (WORM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Deep Worm prognozes.

Peržiūrėkite Deep Worm kainos prognozę dabar!

WORM į vietos valiutas

Deep Worm (WORM) Tokenomika

Supratimas apie Deep Worm (WORM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WORMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Deep Worm (WORM)

Kiek Deep Worm(WORM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WORM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WORM į USD kaina?
Dabartinė WORM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Deep Worm rinkos kapitalizacija?
WORM rinkos kapitalizacija yra $ 164.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WORM apyvartoje?
WORM apyvartoje yra 999.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WORM kaina?
WORM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.091742USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WORM kaina?
WORM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WORM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WORM yra --USD.
Ar WORM kaina šiais metais kils?
WORM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WORM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.