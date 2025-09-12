Daugiau apie DTX

DaTa eXchange DTX kaina (DTX)

Neįtraukta į sąrašą

1 DTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00031174
$0.00031174$0.00031174
-20.00%1D
DaTa eXchange DTX (DTX) kainos grafikas realiu laiku
DaTa eXchange DTX (DTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-20.08%

+7.31%

+7.31%

DaTa eXchange DTX (DTX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DTX kaina yra $ 0.191462, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DTX per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -20.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DaTa eXchange DTX (DTX) rinkos informacija

$ 70.14K
$ 70.14K$ 70.14K

--
----

$ 70.14K
$ 70.14K$ 70.14K

225.00M
225.00M 225.00M

225,000,000.0
225,000,000.0 225,000,000.0

Dabartinė DaTa eXchange DTX rinkos kapitalizacija yra $ 70.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DTX apyvartoje yra 225.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 225000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.14K

DaTa eXchange DTX (DTX) kainos istorija USD

Šiandienos DaTa eXchange DTX kainos pokytis į USD: $ 0.
DaTa eXchange DTX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DaTa eXchange DTX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DaTa eXchange DTX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-20.08%
30 dienų$ 0-47.72%
60 dienų$ 0-59.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

DaTa eXchange DTX (DTX) išteklius

Oficiali svetainė

DaTa eXchange DTX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DaTa eXchange DTX (DTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DaTa eXchange DTX (DTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DaTa eXchange DTX prognozes.

Peržiūrėkite DaTa eXchange DTX kainos prognozę dabar!

DTX į vietos valiutas

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika

Supratimas apie DaTa eXchange DTX (DTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DaTa eXchange DTX (DTX)

Kiek DaTa eXchange DTX(DTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DTX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DTX į USD kaina?
Dabartinė DTX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DaTa eXchange DTX rinkos kapitalizacija?
DTX rinkos kapitalizacija yra $ 70.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DTX apyvartoje?
DTX apyvartoje yra 225.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DTX kaina?
DTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.191462USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DTX kaina?
DTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DTX yra --USD.
Ar DTX kaina šiais metais kils?
DTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
