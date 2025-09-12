Darwinia Commitment kaina (KTON)
Darwinia Commitment (KTON) realiojo laiko kaina yra $3.52. Per pastarąsias 24 valandas KTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.47 iki aukščiausios $ 3.53 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KTON kaina yra $ 416.09, o žemiausia – $ 1.71.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KTON per pastarąją valandą pasikeitė +1.35%, per 24 valandas – +1.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Darwinia Commitment rinkos kapitalizacija yra $ 525.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KTON apyvartoje yra 149.01K vienetų, o bendras kiekis siekia 149013.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 525.52K
Šiandienos Darwinia Commitment kainos pokytis į USD: $ +0.04929773.
Darwinia Commitment 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1680627520.
Darwinia Commitment 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0448022080.
Darwinia Commitment 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0280603573222447.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.04929773
|+1.42%
|30 dienų
|$ -0.1680627520
|-4.77%
|60 dienų
|$ -0.0448022080
|-1.27%
|90 dienų
|$ -0.0280603573222447
|-0.79%
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
