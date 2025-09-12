Dante kaina (DGPU)
-0.37%
-2.72%
-9.65%
-9.65%
Dante (DGPU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DGPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DGPU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DGPU per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -2.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dante rinkos kapitalizacija yra $ 84.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DGPU apyvartoje yra 999.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 999836375.021241. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.30K
Šiandienos Dante kainos pokytis į USD: $ 0.
Dante 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dante 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dante 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.72%
|30 dienų
|$ 0
|-24.93%
|60 dienų
|$ 0
|-69.49%
|90 dienų
|$ 0
|--
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
