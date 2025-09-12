Daugiau apie DAFI

1 DAFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00047562
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Dafi Protocol (DAFI) kainos grafikas realiu laiku
Dafi Protocol (DAFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.207531
$ 0
+9.02%

+1.83%

-3.92%

-3.92%

Dafi Protocol (DAFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DAFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAFI kaina yra $ 0.207531, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAFI per pastarąją valandą pasikeitė +9.02%, per 24 valandas – +1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dafi Protocol (DAFI) rinkos informacija

$ 268.86K
--
$ 1.07M
565.33M
2,250,000,000.0
Dabartinė Dafi Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 268.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DAFI apyvartoje yra 565.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 2250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.07M

Dafi Protocol (DAFI) kainos istorija USD

Šiandienos Dafi Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Dafi Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dafi Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dafi Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.83%
30 dienų$ 0-2.91%
60 dienų$ 0+3.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dafi Protocol (DAFI)

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Dafi Protocol (DAFI) išteklius

Oficiali svetainė

Dafi Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dafi Protocol (DAFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dafi Protocol (DAFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dafi Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Dafi Protocol kainos prognozę dabar!

DAFI į vietos valiutas

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomika

Supratimas apie Dafi Protocol (DAFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dafi Protocol (DAFI)

Kiek Dafi Protocol(DAFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAFI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAFI į USD kaina?
Dabartinė DAFI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dafi Protocol rinkos kapitalizacija?
DAFI rinkos kapitalizacija yra $ 268.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAFI apyvartoje?
DAFI apyvartoje yra 565.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAFI kaina?
DAFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.207531USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAFI kaina?
DAFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DAFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAFI yra --USD.
Ar DAFI kaina šiais metais kils?
DAFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.