CrocBot kaina (CROC)
CrocBot (CROC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CROC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CROC kaina yra $ 0.00794715, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CROC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CrocBot rinkos kapitalizacija yra $ 34.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CROC apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.92K
Šiandienos CrocBot kainos pokytis į USD: $ 0.
CrocBot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CrocBot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CrocBot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+3.59%
|60 dienų
|$ 0
|+47.35%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)
Supratimas apie CrocBot (CROC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CROCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
