Daugiau apie COR

COR Kainos informacija

COR Baltoji knyga

COR Oficiali svetainė

COR Tokenomika

COR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cortensor logotipas

Cortensor kaina (COR)

Neįtraukta į sąrašą

1 COR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01162884
$0.01162884$0.01162884
+11.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cortensor (COR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:05:39(UTC+8)

Cortensor (COR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0102663
$ 0.0102663$ 0.0102663
24 val. žemiausia
$ 0.01168247
$ 0.01168247$ 0.01168247
24 val. aukščiausia

$ 0.0102663
$ 0.0102663$ 0.0102663

$ 0.01168247
$ 0.01168247$ 0.01168247

$ 0.02534804
$ 0.02534804$ 0.02534804

$ 0.0012344
$ 0.0012344$ 0.0012344

+0.81%

+11.19%

+19.14%

+19.14%

Cortensor (COR) realiojo laiko kaina yra $0.01162884. Per pastarąsias 24 valandas COR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0102663 iki aukščiausios $ 0.01168247 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COR kaina yra $ 0.02534804, o žemiausia – $ 0.0012344.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COR per pastarąją valandą pasikeitė +0.81%, per 24 valandas – +11.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cortensor (COR) rinkos informacija

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

--
----

$ 11.59M
$ 11.59M$ 11.59M

505.00M
505.00M 505.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Cortensor rinkos kapitalizacija yra $ 5.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COR apyvartoje yra 505.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.59M

Cortensor (COR) kainos istorija USD

Šiandienos Cortensor kainos pokytis į USD: $ +0.00117067.
Cortensor 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000870744.
Cortensor 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0113668178.
Cortensor 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00117067+11.19%
30 dienų$ -0.0000870744-0.74%
60 dienų$ +0.0113668178+97.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cortensor (COR)

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cortensor (COR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cortensor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cortensor (COR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cortensor (COR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cortensor prognozes.

Peržiūrėkite Cortensor kainos prognozę dabar!

COR į vietos valiutas

Cortensor (COR) Tokenomika

Supratimas apie Cortensor (COR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cortensor (COR)

Kiek Cortensor(COR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COR kaina USD valiuta yra 0.01162884USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COR į USD kaina?
Dabartinė COR kaina USD valiuta yra $ 0.01162884. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cortensor rinkos kapitalizacija?
COR rinkos kapitalizacija yra $ 5.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COR apyvartoje?
COR apyvartoje yra 505.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COR kaina?
COR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02534804USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COR kaina?
COR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0012344USD.
Kokia yra COR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COR yra --USD.
Ar COR kaina šiais metais kils?
COR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:05:39(UTC+8)

Cortensor (COR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.