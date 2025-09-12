Connect kaina (CNCT)
Connect (CNCT) realiojo laiko kaina yra $0.0034402. Per pastarąsias 24 valandas CNCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00335328 iki aukščiausios $ 0.00345121 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNCT kaina yra $ 0.04526064, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNCT per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Connect rinkos kapitalizacija yra $ 275.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNCT apyvartoje yra 80.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 344.02K
Šiandienos Connect kainos pokytis į USD: $ 0.
Connect 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006039831.
Connect 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009927526.
Connect 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002348943406841341.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.43%
|30 dienų
|$ -0.0006039831
|-17.55%
|60 dienų
|$ -0.0009927526
|-28.85%
|90 dienų
|$ -0.002348943406841341
|-40.57%
The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.