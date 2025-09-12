Conceal kaina (CCX)
Conceal (CCX) realiojo laiko kaina yra $0.01193233. Per pastarąsias 24 valandas CCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01170892 iki aukščiausios $ 0.01513539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CCX kaina yra $ 1.59, o žemiausia – $ 0.00403452.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CCX per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – -16.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +57.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Conceal rinkos kapitalizacija yra $ 245.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CCX apyvartoje yra 20.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M
Šiandienos Conceal kainos pokytis į USD: $ -0.00243027026524971.
Conceal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028008257.
Conceal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0096303341.
Conceal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00494082179339227.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00243027026524971
|-16.92%
|30 dienų
|$ +0.0028008257
|+23.47%
|60 dienų
|$ +0.0096303341
|+80.71%
|90 dienų
|$ +0.00494082179339227
|+70.67%
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
