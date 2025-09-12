Daugiau apie CCX

CCX Kainos informacija

CCX Oficiali svetainė

CCX Tokenomika

CCX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Conceal logotipas

Conceal kaina (CCX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CCX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01192796
$0.01192796$0.01192796
-16.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Conceal (CCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:54(UTC+8)

Conceal (CCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01170892
$ 0.01170892$ 0.01170892
24 val. žemiausia
$ 0.01513539
$ 0.01513539$ 0.01513539
24 val. aukščiausia

$ 0.01170892
$ 0.01170892$ 0.01170892

$ 0.01513539
$ 0.01513539$ 0.01513539

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.00403452
$ 0.00403452$ 0.00403452

-0.65%

-16.92%

+57.60%

+57.60%

Conceal (CCX) realiojo laiko kaina yra $0.01193233. Per pastarąsias 24 valandas CCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01170892 iki aukščiausios $ 0.01513539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CCX kaina yra $ 1.59, o žemiausia – $ 0.00403452.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CCX per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – -16.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +57.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Conceal (CCX) rinkos informacija

$ 245.44K
$ 245.44K$ 245.44K

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

20.58M
20.58M 20.58M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Dabartinė Conceal rinkos kapitalizacija yra $ 245.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CCX apyvartoje yra 20.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M

Conceal (CCX) kainos istorija USD

Šiandienos Conceal kainos pokytis į USD: $ -0.00243027026524971.
Conceal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028008257.
Conceal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0096303341.
Conceal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00494082179339227.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00243027026524971-16.92%
30 dienų$ +0.0028008257+23.47%
60 dienų$ +0.0096303341+80.71%
90 dienų$ +0.00494082179339227+70.67%

Kas yra Conceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Conceal (CCX) išteklius

Oficiali svetainė

Conceal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Conceal (CCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Conceal (CCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Conceal prognozes.

Peržiūrėkite Conceal kainos prognozę dabar!

CCX į vietos valiutas

Conceal (CCX) Tokenomika

Supratimas apie Conceal (CCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Conceal (CCX)

Kiek Conceal(CCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CCX kaina USD valiuta yra 0.01193233USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CCX į USD kaina?
Dabartinė CCX kaina USD valiuta yra $ 0.01193233. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Conceal rinkos kapitalizacija?
CCX rinkos kapitalizacija yra $ 245.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CCX apyvartoje?
CCX apyvartoje yra 20.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CCX kaina?
CCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CCX kaina?
CCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00403452USD.
Kokia yra CCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CCX yra --USD.
Ar CCX kaina šiais metais kils?
CCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:54(UTC+8)

Conceal (CCX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.