COAL kaina (COAL)
-0.42%
+3.59%
+3.43%
+3.43%
COAL (COAL) realiojo laiko kaina yra $0.00666894. Per pastarąsias 24 valandas COAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0064377 iki aukščiausios $ 0.0067613 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COAL kaina yra $ 0.345779, o žemiausia – $ 0.003365.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – +3.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė COAL rinkos kapitalizacija yra $ 140.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COAL apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.05K
Šiandienos COAL kainos pokytis į USD: $ +0.00023104.
COAL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017267372.
COAL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0046150405.
COAL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001666513013007572.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00023104
|+3.59%
|30 dienų
|$ -0.0017267372
|-25.89%
|60 dienų
|$ +0.0046150405
|+69.20%
|90 dienų
|$ -0.001666513013007572
|-19.99%
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
