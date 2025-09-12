Daugiau apie CMX

CMX Agent logotipas

CMX Agent kaina (CMX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CMX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00020549
$0.00020549$0.00020549
+2.10%1D
mexc
USD
CMX Agent (CMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:03(UTC+8)

CMX Agent (CMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00467669
$ 0.00467669$ 0.00467669

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+2.19%

-6.91%

-6.91%

CMX Agent (CMX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CMX kaina yra $ 0.00467669, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CMX per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +2.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CMX Agent (CMX) rinkos informacija

$ 185.50K
$ 185.50K$ 185.50K

--
----

$ 205.49K
$ 205.49K$ 205.49K

902.75M
902.75M 902.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė CMX Agent rinkos kapitalizacija yra $ 185.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CMX apyvartoje yra 902.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 205.49K

CMX Agent (CMX) kainos istorija USD

Šiandienos CMX Agent kainos pokytis į USD: $ 0.
CMX Agent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CMX Agent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CMX Agent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.19%
30 dienų$ 0-22.17%
60 dienų$ 0-41.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra CMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

CMX Agent (CMX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CMX Agent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CMX Agent (CMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CMX Agent (CMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CMX Agent prognozes.

Peržiūrėkite CMX Agent kainos prognozę dabar!

CMX į vietos valiutas

CMX Agent (CMX) Tokenomika

Supratimas apie CMX Agent (CMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CMX Agent (CMX)

Kiek CMX Agent(CMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CMX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CMX į USD kaina?
Dabartinė CMX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CMX Agent rinkos kapitalizacija?
CMX rinkos kapitalizacija yra $ 185.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CMX apyvartoje?
CMX apyvartoje yra 902.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CMX kaina?
CMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00467669USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CMX kaina?
CMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CMX yra --USD.
Ar CMX kaina šiais metais kils?
CMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:50:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.