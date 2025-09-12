Clickme kaina (CLICKME)
-0.01%
+0.70%
+6.79%
+6.79%
Clickme (CLICKME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CLICKME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLICKME kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLICKME per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Clickme rinkos kapitalizacija yra $ 162.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLICKME apyvartoje yra 999.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 999645449.524093. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 162.85K
Šiandienos Clickme kainos pokytis į USD: $ 0.
Clickme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Clickme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Clickme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.70%
|30 dienų
|$ 0
|+1.44%
|60 dienų
|$ 0
|+16.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.
