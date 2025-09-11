Daugiau apie CLBTC

clBTC kaina (CLBTC)

1 CLBTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,742
$114,742
+1.10%1D
clBTC (CLBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:31:44(UTC+8)

clBTC (CLBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 113,399
24 val. žemiausia
$ 115,801
24 val. aukščiausia

$ 113,399
$ 115,801
$ 129,190
$ 51,493
+0.10%

+1.12%

+0.83%

+0.83%

clBTC (CLBTC) realiojo laiko kaina yra $114,742. Per pastarąsias 24 valandas CLBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,399 iki aukščiausios $ 115,801 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLBTC kaina yra $ 129,190, o žemiausia – $ 51,493.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

clBTC (CLBTC) rinkos informacija

$ 885.60M
--
$ 885.60M
7.72K
7,723.217000000001
Dabartinė clBTC rinkos kapitalizacija yra $ 885.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLBTC apyvartoje yra 7.72K vienetų, o bendras kiekis siekia 7723.217000000001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 885.60M

clBTC (CLBTC) kainos istorija USD

Šiandienos clBTC kainos pokytis į USD: $ +1,269.65.
clBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,685.0191278000.
clBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,177.2977736000.
clBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +8,361.00437964531.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1,269.65+1.12%
30 dienų$ -4,685.0191278000-4.08%
60 dienų$ -3,177.2977736000-2.76%
90 dienų$ +8,361.00437964531+7.86%

Kas yra clBTC (CLBTC)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

clBTC (CLBTC) išteklius

clBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos clBTC (CLBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų clBTC (CLBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes clBTC prognozes.

Peržiūrėkite clBTC kainos prognozę dabar!

CLBTC į vietos valiutas

clBTC (CLBTC) Tokenomika

Supratimas apie clBTC (CLBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie clBTC (CLBTC)

Kiek clBTC(CLBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLBTC kaina USD valiuta yra 114,742USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLBTC į USD kaina?
Dabartinė CLBTC kaina USD valiuta yra $ 114,742. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra clBTC rinkos kapitalizacija?
CLBTC rinkos kapitalizacija yra $ 885.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLBTC apyvartoje?
CLBTC apyvartoje yra 7.72KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLBTC kaina?
CLBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 129,190USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLBTC kaina?
CLBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 51,493USD.
Kokia yra CLBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLBTC yra --USD.
Ar CLBTC kaina šiais metais kils?
CLBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
clBTC (CLBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.