Daugiau apie CJL

CJL Kainos informacija

CJL Baltoji knyga

CJL Oficiali svetainė

CJL Tokenomika

CJL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

CJournal logotipas

CJournal kaina (CJL)

Neįtraukta į sąrašą

1 CJL į USD – tiesioginė kaina:

$0.079796
$0.079796$0.079796
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CJournal (CJL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:51:50(UTC+8)

CJournal (CJL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.079268
$ 0.079268$ 0.079268
24 val. žemiausia
$ 0.08008
$ 0.08008$ 0.08008
24 val. aukščiausia

$ 0.079268
$ 0.079268$ 0.079268

$ 0.08008
$ 0.08008$ 0.08008

$ 0.08008
$ 0.08008$ 0.08008

$ 0.04923061
$ 0.04923061$ 0.04923061

-0.10%

-0.12%

+38.33%

+38.33%

CJournal (CJL) realiojo laiko kaina yra $0.079796. Per pastarąsias 24 valandas CJL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.079268 iki aukščiausios $ 0.08008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CJL kaina yra $ 0.08008, o žemiausia – $ 0.04923061.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CJL per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CJournal (CJL) rinkos informacija

$ 47.03M
$ 47.03M$ 47.03M

--
----

$ 79.80M
$ 79.80M$ 79.80M

589.42M
589.42M 589.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė CJournal rinkos kapitalizacija yra $ 47.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CJL apyvartoje yra 589.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.80M

CJournal (CJL) kainos istorija USD

Šiandienos CJournal kainos pokytis į USD: $ -0.00010345157253049.
CJournal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0270207449.
CJournal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0281159450.
CJournal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02729049822752563.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010345157253049-0.12%
30 dienų$ +0.0270207449+33.86%
60 dienų$ +0.0281159450+35.23%
90 dienų$ +0.02729049822752563+51.98%

Kas yra CJournal (CJL)

CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CJournal (CJL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CJournal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CJournal (CJL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CJournal (CJL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CJournal prognozes.

Peržiūrėkite CJournal kainos prognozę dabar!

CJL į vietos valiutas

CJournal (CJL) Tokenomika

Supratimas apie CJournal (CJL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CJLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CJournal (CJL)

Kiek CJournal(CJL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CJL kaina USD valiuta yra 0.079796USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CJL į USD kaina?
Dabartinė CJL kaina USD valiuta yra $ 0.079796. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CJournal rinkos kapitalizacija?
CJL rinkos kapitalizacija yra $ 47.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CJL apyvartoje?
CJL apyvartoje yra 589.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CJL kaina?
CJL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CJL kaina?
CJL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04923061USD.
Kokia yra CJL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CJL yra --USD.
Ar CJL kaina šiais metais kils?
CJL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CJL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:51:50(UTC+8)

CJournal (CJL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.