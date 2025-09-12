Daugiau apie CIV

CIV Kainos informacija

CIV Oficiali svetainė

CIV Tokenomika

CIV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Civilization logotipas

Civilization kaina (CIV)

Neįtraukta į sąrašą

1 CIV į USD – tiesioginė kaina:

$0.0020126
$0.0020126$0.0020126
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Civilization (CIV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:35:13(UTC+8)

Civilization (CIV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00197527
$ 0.00197527$ 0.00197527
24 val. žemiausia
$ 0.0020476
$ 0.0020476$ 0.0020476
24 val. aukščiausia

$ 0.00197527
$ 0.00197527$ 0.00197527

$ 0.0020476
$ 0.0020476$ 0.0020476

$ 0.253367
$ 0.253367$ 0.253367

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+0.99%

-0.17%

-0.17%

Civilization (CIV) realiojo laiko kaina yra $0.0020126. Per pastarąsias 24 valandas CIV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00197527 iki aukščiausios $ 0.0020476 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CIV kaina yra $ 0.253367, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CIV per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Civilization (CIV) rinkos informacija

$ 587.02K
$ 587.02K$ 587.02K

--
----

$ 603.78K
$ 603.78K$ 603.78K

291.67M
291.67M 291.67M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Dabartinė Civilization rinkos kapitalizacija yra $ 587.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CIV apyvartoje yra 291.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 603.78K

Civilization (CIV) kainos istorija USD

Šiandienos Civilization kainos pokytis į USD: $ 0.
Civilization 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000111809.
Civilization 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022498748.
Civilization 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008052007279991705.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.99%
30 dienų$ -0.0000111809-0.55%
60 dienų$ +0.0022498748+111.79%
90 dienų$ +0.0008052007279991705+66.69%

Kas yra Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Civilization (CIV) išteklius

Oficiali svetainė

Civilization kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Civilization (CIV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Civilization (CIV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Civilization prognozes.

Peržiūrėkite Civilization kainos prognozę dabar!

CIV į vietos valiutas

Civilization (CIV) Tokenomika

Supratimas apie Civilization (CIV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CIVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Civilization (CIV)

Kiek Civilization(CIV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CIV kaina USD valiuta yra 0.0020126USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CIV į USD kaina?
Dabartinė CIV kaina USD valiuta yra $ 0.0020126. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Civilization rinkos kapitalizacija?
CIV rinkos kapitalizacija yra $ 587.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CIV apyvartoje?
CIV apyvartoje yra 291.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CIV kaina?
CIV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.253367USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CIV kaina?
CIV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CIV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CIV yra --USD.
Ar CIV kaina šiais metais kils?
CIV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CIV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:35:13(UTC+8)

Civilization (CIV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.