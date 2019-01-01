Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChronoeffector (CHRONOEFFE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informacija

Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.

Oficiali svetainė:
https://chronoeffector.ai/

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 598.63K
$ 598.63K$ 598.63K
Bendra pasiūla:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 598.63K
$ 598.63K$ 598.63K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00349309
$ 0.00349309$ 0.00349309
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.0005989
$ 0.0005989$ 0.0005989

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHRONOEFFE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHRONOEFFE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHRONOEFFE tokenomiką, galite peržiūrėti CHRONOEFFE tokeno kainą realiuoju laiku!

CHRONOEFFE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHRONOEFFE? Mūsų CHRONOEFFE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

