chillcapy logotipas

chillcapy kaina (CHILLCAPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHILLCAPY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
chillcapy (CHILLCAPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:53:10(UTC+8)

chillcapy (CHILLCAPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.29%

+4.71%

+4.71%

chillcapy (CHILLCAPY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHILLCAPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLCAPY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLCAPY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

chillcapy (CHILLCAPY) rinkos informacija

$ 20.23K
$ 20.23K$ 20.23K

--
----

$ 20.23K
$ 20.23K$ 20.23K

949.98M
949.98M 949.98M

949,975,442.35
949,975,442.35 949,975,442.35

Dabartinė chillcapy rinkos kapitalizacija yra $ 20.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHILLCAPY apyvartoje yra 949.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 949975442.35. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.23K

chillcapy (CHILLCAPY) kainos istorija USD

Šiandienos chillcapy kainos pokytis į USD: $ 0.
chillcapy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
chillcapy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
chillcapy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.29%
30 dienų$ 0+25.04%
60 dienų$ 0+30.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra chillcapy (CHILLCAPY)

Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫

chillcapy (CHILLCAPY) išteklius

Oficiali svetainė

chillcapy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos chillcapy (CHILLCAPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų chillcapy (CHILLCAPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes chillcapy prognozes.

Peržiūrėkite chillcapy kainos prognozę dabar!

CHILLCAPY į vietos valiutas

chillcapy (CHILLCAPY) Tokenomika

Supratimas apie chillcapy (CHILLCAPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLCAPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie chillcapy (CHILLCAPY)

Kiek chillcapy(CHILLCAPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILLCAPY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILLCAPY į USD kaina?
Dabartinė CHILLCAPY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra chillcapy rinkos kapitalizacija?
CHILLCAPY rinkos kapitalizacija yra $ 20.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILLCAPY apyvartoje?
CHILLCAPY apyvartoje yra 949.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILLCAPY kaina?
CHILLCAPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILLCAPY kaina?
CHILLCAPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHILLCAPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILLCAPY yra --USD.
Ar CHILLCAPY kaina šiais metais kils?
CHILLCAPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILLCAPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.