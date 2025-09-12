Daugiau apie CHIBI

1 CHIBI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
mexc
USD
chibi (CHIBI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:52:17(UTC+8)

chibi (CHIBI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003397
$ 0.00003397$ 0.00003397
24 val. žemiausia
$ 0.00003519
$ 0.00003519$ 0.00003519
24 val. aukščiausia

$ 0.00003397
$ 0.00003397$ 0.00003397

$ 0.00003519
$ 0.00003519$ 0.00003519

$ 0.0028116
$ 0.0028116$ 0.0028116

$ 0.00001942
$ 0.00001942$ 0.00001942

--

+1.80%

+10.12%

+10.12%

chibi (CHIBI) realiojo laiko kaina yra $0.00003519. Per pastarąsias 24 valandas CHIBI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003397 iki aukščiausios $ 0.00003519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHIBI kaina yra $ 0.0028116, o žemiausia – $ 0.00001942.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHIBI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

chibi (CHIBI) rinkos informacija

$ 31.65K
$ 31.65K$ 31.65K

--
----

$ 31.65K
$ 31.65K$ 31.65K

899.51M
899.51M 899.51M

899,507,381.0
899,507,381.0 899,507,381.0

Dabartinė chibi rinkos kapitalizacija yra $ 31.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHIBI apyvartoje yra 899.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 899507381.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.65K

chibi (CHIBI) kainos istorija USD

Šiandienos chibi kainos pokytis į USD: $ 0.
chibi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000076341.
chibi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000091688.
chibi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000054505513841746.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.80%
30 dienų$ +0.0000076341+21.69%
60 dienų$ +0.0000091688+26.06%
90 dienų$ +0.0000054505513841746+18.33%

Kas yra chibi (CHIBI)

Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain.

chibi (CHIBI) išteklius

Oficiali svetainė

chibi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos chibi (CHIBI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų chibi (CHIBI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes chibi prognozes.

Peržiūrėkite chibi kainos prognozę dabar!

CHIBI į vietos valiutas

chibi (CHIBI) Tokenomika

Supratimas apie chibi (CHIBI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHIBIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie chibi (CHIBI)

Kiek chibi(CHIBI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHIBI kaina USD valiuta yra 0.00003519USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHIBI į USD kaina?
Dabartinė CHIBI kaina USD valiuta yra $ 0.00003519. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra chibi rinkos kapitalizacija?
CHIBI rinkos kapitalizacija yra $ 31.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHIBI apyvartoje?
CHIBI apyvartoje yra 899.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHIBI kaina?
CHIBI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0028116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHIBI kaina?
CHIBI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001942USD.
Kokia yra CHIBI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHIBI yra --USD.
Ar CHIBI kaina šiais metais kils?
CHIBI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHIBI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:52:17(UTC+8)

chibi (CHIBI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.