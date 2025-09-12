Cheeseball kaina (CB)
-0.98%
-0.63%
+17.69%
+17.69%
Cheeseball (CB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CB kaina yra $ 0.02102669, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CB per pastarąją valandą pasikeitė -0.98%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Cheeseball rinkos kapitalizacija yra $ 210.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CB apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999759150.721914. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 210.60K
Šiandienos Cheeseball kainos pokytis į USD: $ 0.
Cheeseball 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cheeseball 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cheeseball 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.63%
|30 dienų
|$ 0
|+9.50%
|60 dienų
|$ 0
|+15.90%
|90 dienų
|$ 0
|--
Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love.
