Charli3 (C3) realiojo laiko kaina yra $0.04360928. Per pastarąsias 24 valandas C3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04341092 iki aukščiausios $ 0.04511368 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia C3 kaina yra $ 4.19, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, C3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – -3.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Charli3 rinkos kapitalizacija yra $ 1.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. C3 apyvartoje yra 35.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.36M
Šiandienos Charli3 kainos pokytis į USD: $ -0.00148503082464417.
Charli3 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011931150.
Charli3 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0044908662.
Charli3 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00054557458209981.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00148503082464417
|-3.29%
|30 dienų
|$ -0.0011931150
|-2.73%
|60 dienų
|$ -0.0044908662
|-10.29%
|90 dienų
|$ -0.00054557458209981
|-1.23%
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
