Chainflip kaina (FLIP)
Chainflip (FLIP) realiojo laiko kaina yra $0.604769. Per pastarąsias 24 valandas FLIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.573206 iki aukščiausios $ 0.604563 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLIP kaina yra $ 9.48, o žemiausia – $ 0.30855.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – +5.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Chainflip rinkos kapitalizacija yra $ 40.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLIP apyvartoje yra 67.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 94886782.64814161. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.36M
Šiandienos Chainflip kainos pokytis į USD: $ +0.03055761.
Chainflip 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2644060953.
Chainflip 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2729569847.
Chainflip 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1941021562486576.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.03055761
|+5.32%
|30 dienų
|$ +0.2644060953
|+43.72%
|60 dienų
|$ +0.2729569847
|+45.13%
|90 dienų
|$ +0.1941021562486576
|+47.27%
Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.
