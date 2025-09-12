Daugiau apie CATO

CATO kaina (CATO)

Neįtraukta į sąrašą

1 CATO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00064709$0.00064709
-0.70%1D
USD
CATO (CATO) kainos grafikas realiu laiku
CATO (CATO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

-0.75%

-0.98%

-0.98%

CATO (CATO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CATO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATO kaina yra $ 0.15899, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CATO (CATO) rinkos informacija

--
----

Dabartinė CATO rinkos kapitalizacija yra $ 111.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATO apyvartoje yra 172.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 194.13K

CATO (CATO) kainos istorija USD

Šiandienos CATO kainos pokytis į USD: $ 0.
CATO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CATO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CATO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.75%
30 dienų$ 0+8.22%
60 dienų$ 0+37.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra CATO (CATO)

CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/

CATO (CATO) išteklius

Oficiali svetainė

CATO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CATO (CATO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CATO (CATO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CATO prognozes.

Peržiūrėkite CATO kainos prognozę dabar!

CATO į vietos valiutas

CATO (CATO) Tokenomika

Supratimas apie CATO (CATO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CATO (CATO)

Kiek CATO(CATO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATO į USD kaina?
Dabartinė CATO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CATO rinkos kapitalizacija?
CATO rinkos kapitalizacija yra $ 111.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATO apyvartoje?
CATO apyvartoje yra 172.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATO kaina?
CATO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15899USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATO kaina?
CATO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CATO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATO yra --USD.
Ar CATO kaina šiais metais kils?
CATO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.