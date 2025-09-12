Daugiau apie CRISPR

Cas9 (CRISPR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:47:18(UTC+8)

Cas9 (CRISPR) kainos informacija (USD)

Cas9 (CRISPR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRISPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRISPR kaina yra $ 0.00928437, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRISPR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

$ 182.57K
$ 182.57K$ 182.57K

--
----

$ 182.57K
$ 182.57K$ 182.57K

999.97M
999.97M 999.97M

999,967,527.958793
999,967,527.958793 999,967,527.958793

Dabartinė Cas9 rinkos kapitalizacija yra $ 182.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRISPR apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999967527.958793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 182.57K

Šiandienos Cas9 kainos pokytis į USD: $ 0.
Cas9 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cas9 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cas9 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+3.15%
60 dienų$ 0-9.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cas9 (CRISPR)

Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kiek Cas9(CRISPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRISPR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRISPR į USD kaina?
Dabartinė CRISPR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cas9 rinkos kapitalizacija?
CRISPR rinkos kapitalizacija yra $ 182.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRISPR apyvartoje?
CRISPR apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRISPR kaina?
CRISPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00928437USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRISPR kaina?
CRISPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRISPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRISPR yra --USD.
Ar CRISPR kaina šiais metais kils?
CRISPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRISPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.