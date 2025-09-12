Daugiau apie CKP

Cakepie kaina (CKP)

Neįtraukta į sąrašą

1 CKP į USD – tiesioginė kaina:

$0.462126
$0.462126$0.462126
0.00%1D
USD
Cakepie (CKP) kainos grafikas realiu laiku
Cakepie (CKP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.455996
$ 0.455996$ 0.455996
24 val. žemiausia
$ 0.463675
$ 0.463675$ 0.463675
24 val. aukščiausia

$ 0.455996
$ 0.455996$ 0.455996

$ 0.463675
$ 0.463675$ 0.463675

$ 108.33
$ 108.33$ 108.33

$ 0.335309
$ 0.335309$ 0.335309

+0.08%

+0.08%

-1.36%

-1.36%

Cakepie (CKP) realiojo laiko kaina yra $0.462126. Per pastarąsias 24 valandas CKP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.455996 iki aukščiausios $ 0.463675 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CKP kaina yra $ 108.33, o žemiausia – $ 0.335309.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CKP per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cakepie (CKP) rinkos informacija

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

3.94M
3.94M 3.94M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Cakepie rinkos kapitalizacija yra $ 1.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CKP apyvartoje yra 3.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.62M

Cakepie (CKP) kainos istorija USD

Šiandienos Cakepie kainos pokytis į USD: $ +0.00038519.
Cakepie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0154935597.
Cakepie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0866304634.
Cakepie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.065093203571696.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00038519+0.08%
30 dienų$ -0.0154935597-3.35%
60 dienų$ +0.0866304634+18.75%
90 dienų$ -0.065093203571696-12.34%

Kas yra Cakepie (CKP)

Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cakepie (CKP) išteklius

Oficiali svetainė

Cakepie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cakepie (CKP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cakepie (CKP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cakepie prognozes.

Peržiūrėkite Cakepie kainos prognozę dabar!

CKP į vietos valiutas

Cakepie (CKP) Tokenomika

Supratimas apie Cakepie (CKP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CKPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cakepie (CKP)

Kiek Cakepie(CKP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CKP kaina USD valiuta yra 0.462126USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CKP į USD kaina?
Dabartinė CKP kaina USD valiuta yra $ 0.462126. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cakepie rinkos kapitalizacija?
CKP rinkos kapitalizacija yra $ 1.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CKP apyvartoje?
CKP apyvartoje yra 3.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CKP kaina?
CKP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 108.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CKP kaina?
CKP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.335309USD.
Kokia yra CKP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CKP yra --USD.
Ar CKP kaina šiais metais kils?
CKP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CKP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:18:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.