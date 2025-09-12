Daugiau apie CAKEDOG

Cakedog logotipas

Cakedog kaina (CAKEDOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 CAKEDOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cakedog (CAKEDOG) kainos grafikas realiu laiku
Cakedog (CAKEDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325348
$ 0.00325348$ 0.00325348

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-0.69%

+11.62%

+11.62%

Cakedog (CAKEDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CAKEDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAKEDOG kaina yra $ 0.00325348, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAKEDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cakedog (CAKEDOG) rinkos informacija

$ 96.75K
$ 96.75K$ 96.75K

--
----

$ 96.75K
$ 96.75K$ 96.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Cakedog rinkos kapitalizacija yra $ 96.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAKEDOG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.75K

Cakedog (CAKEDOG) kainos istorija USD

Šiandienos Cakedog kainos pokytis į USD: $ 0.
Cakedog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cakedog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cakedog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.69%
30 dienų$ 0+15.07%
60 dienų$ 0+25.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cakedog (CAKEDOG)

Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cakedog (CAKEDOG) išteklius

Oficiali svetainė

Cakedog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cakedog (CAKEDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cakedog (CAKEDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cakedog prognozes.

Peržiūrėkite Cakedog kainos prognozę dabar!

CAKEDOG į vietos valiutas

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomika

Supratimas apie Cakedog (CAKEDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAKEDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cakedog (CAKEDOG)

Kiek Cakedog(CAKEDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAKEDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAKEDOG į USD kaina?
Dabartinė CAKEDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cakedog rinkos kapitalizacija?
CAKEDOG rinkos kapitalizacija yra $ 96.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAKEDOG apyvartoje?
CAKEDOG apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAKEDOG kaina?
CAKEDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00325348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAKEDOG kaina?
CAKEDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CAKEDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAKEDOG yra --USD.
Ar CAKEDOG kaina šiais metais kils?
CAKEDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAKEDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.