Daugiau apie BWED

BWED Kainos informacija

BWED Oficiali svetainė

BWED Tokenomika

BWED Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BWED logotipas

BWED kaina (BWED)

Neįtraukta į sąrašą

1 BWED į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BWED (BWED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:48:17(UTC+8)

BWED (BWED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522668
$ 0.00522668$ 0.00522668

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

+2.41%

+8.49%

+8.49%

BWED (BWED) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BWED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BWED kaina yra $ 0.00522668, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BWED per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – +2.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BWED (BWED) rinkos informacija

$ 28.51K
$ 28.51K$ 28.51K

--
----

$ 28.51K
$ 28.51K$ 28.51K

961.57M
961.57M 961.57M

961,572,009.135071
961,572,009.135071 961,572,009.135071

Dabartinė BWED rinkos kapitalizacija yra $ 28.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BWED apyvartoje yra 961.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 961572009.135071. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.51K

BWED (BWED) kainos istorija USD

Šiandienos BWED kainos pokytis į USD: $ 0.
BWED 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BWED 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BWED 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.41%
30 dienų$ 0-1.80%
60 dienų$ 0-0.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra BWED (BWED)

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BWED (BWED) išteklius

Oficiali svetainė

BWED kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BWED (BWED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BWED (BWED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BWED prognozes.

Peržiūrėkite BWED kainos prognozę dabar!

BWED į vietos valiutas

BWED (BWED) Tokenomika

Supratimas apie BWED (BWED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BWEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BWED (BWED)

Kiek BWED(BWED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BWED kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BWED į USD kaina?
Dabartinė BWED kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BWED rinkos kapitalizacija?
BWED rinkos kapitalizacija yra $ 28.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BWED apyvartoje?
BWED apyvartoje yra 961.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BWED kaina?
BWED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00522668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BWED kaina?
BWED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BWED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BWED yra --USD.
Ar BWED kaina šiais metais kils?
BWED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BWED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:48:17(UTC+8)

BWED (BWED) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.