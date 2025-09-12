BURN kaina (BURN)
BURN (BURN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BURN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURN per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BURN rinkos kapitalizacija yra $ 1.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BURN apyvartoje yra 188.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 188121742909.6533. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M
Šiandienos BURN kainos pokytis į USD: $ 0.
BURN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BURN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BURN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.66%
|30 dienų
|$ 0
|+6.34%
|60 dienų
|$ 0
|+58.69%
|90 dienų
|$ 0
|--
The $BURN token is an extremely hyper-deflationary currency that is built to become more scarce with each transaction that takes place within the $BURN economy. Let it Burn! The concept is simple... Start with a large supply to give the community a chance to participate and secure their positions. Then let the insanely deflationary Tokenomics do its part in making the token supply more and more scarce. Holders get rewarded for simply doing just that! Holding! BurnDAO Token holders will be able to vote their owned tokens in a DAO that will allow the holders to determine the buy back and burns that will be represented in every project. In addition, DAO users holding a minimum number of tokens will have the ability to vote and submit proposals on the tokens that will be subject to vote each month. Each burn token represents a vote in the DAO. How it works Ingrained in the Tokenomics of the Burn Token is a tax that is directly attributed to 3 different buyback and burn wallets. These wallets accumulate funds through the taxes on transactions (buys/sells) and are used to buyback tokens on the open market. The purchased tokens are directly sent to the designated burn wallet or in the case of the $BURN token - completely removed from the blockchain. These burns can take place at any time, both in a manual and an automated fashion, and the intention is to deploy the accumulated funds at strategic times. BURNCARD NFT The BurnCard NFT is an exclusive non-fungible token in which the primary utility is to be burned at the discretion of the NFT owner. Once burned, the NFT is incinerated and removed from the blockchain, revealing a set number of BURN tokens that are automatically deposited into the same wallet that held your NFT. There are a total of 69 BurnCards that will be made available to the public. A single BurnCard NFT will be listed for 5 ETH, each containing a total of 10% of the .15% max wallet size.
Supratimas apie BURN (BURN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BURNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.