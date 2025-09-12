Daugiau apie BUG

Bug kaina (BUG)

1 BUG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
Bug (BUG) kainos grafikas realiu laiku
Bug (BUG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+1.76%

+3.84%

+3.84%

Bug (BUG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUG per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bug (BUG) rinkos informacija

$ 38.51K
$ 38.51K$ 38.51K

--
----

$ 38.51K
$ 38.51K$ 38.51K

414.74T
414.74T 414.74T

414,735,305,534,636.56
414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56

Dabartinė Bug rinkos kapitalizacija yra $ 38.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUG apyvartoje yra 414.74T vienetų, o bendras kiekis siekia 414735305534636.56. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.51K

Bug (BUG) kainos istorija USD

Šiandienos Bug kainos pokytis į USD: $ 0.
Bug 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bug 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bug 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.76%
30 dienų$ 0+16.71%
60 dienų$ 0+30.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bug (BUG)

$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bug (BUG) išteklius

Oficiali svetainė

Bug kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bug (BUG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bug (BUG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bug prognozes.

Peržiūrėkite Bug kainos prognozę dabar!

BUG į vietos valiutas

Bug (BUG) Tokenomika

Supratimas apie Bug (BUG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bug (BUG)

Kiek Bug(BUG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUG į USD kaina?
Dabartinė BUG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bug rinkos kapitalizacija?
BUG rinkos kapitalizacija yra $ 38.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUG apyvartoje?
BUG apyvartoje yra 414.74TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUG kaina?
BUG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUG kaina?
BUG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUG yra --USD.
Ar BUG kaina šiais metais kils?
BUG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
