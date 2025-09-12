Daugiau apie BUFFI

Bufficorn kaina (BUFFI)

Bufficorn (BUFFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:47:00(UTC+8)

Bufficorn (BUFFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001053
$ 0.00001053$ 0.00001053

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+0.49%

+2.03%

+2.03%

Bufficorn (BUFFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BUFFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUFFI kaina yra $ 0.00001053, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUFFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bufficorn (BUFFI) rinkos informacija

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

--
----

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Bufficorn rinkos kapitalizacija yra $ 61.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUFFI apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.92K

Bufficorn (BUFFI) kainos istorija USD

Šiandienos Bufficorn kainos pokytis į USD: $ 0.
Bufficorn 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bufficorn 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bufficorn 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.49%
30 dienų$ 0-6.17%
60 dienų$ 0+43.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bufficorn (BUFFI)

Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!

Bufficorn (BUFFI) išteklius

Oficiali svetainė

Bufficorn kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bufficorn (BUFFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bufficorn (BUFFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bufficorn prognozes.

Peržiūrėkite Bufficorn kainos prognozę dabar!

BUFFI į vietos valiutas

Bufficorn (BUFFI) Tokenomika

Supratimas apie Bufficorn (BUFFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUFFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bufficorn (BUFFI)

Kiek Bufficorn(BUFFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUFFI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUFFI į USD kaina?
Dabartinė BUFFI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bufficorn rinkos kapitalizacija?
BUFFI rinkos kapitalizacija yra $ 61.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUFFI apyvartoje?
BUFFI apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUFFI kaina?
BUFFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00001053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUFFI kaina?
BUFFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUFFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUFFI yra --USD.
Ar BUFFI kaina šiais metais kils?
BUFFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUFFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.