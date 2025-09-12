Daugiau apie BROT

BROT kaina (BROT)

1 BROT į USD – tiesioginė kaina:

+1.20%1D
BROT (BROT) kainos grafikas realiu laiku
BROT (BROT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00667046
$ 0.00667046$ 0.00667046

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+1.37%

+10.55%

+10.55%

BROT (BROT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BROT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROT kaina yra $ 0.00667046, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROT per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BROT (BROT) rinkos informacija

$ 76.21K
$ 76.21K$ 76.21K

--
----

$ 76.21K
$ 76.21K$ 76.21K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,505.734137
999,917,505.734137 999,917,505.734137

Dabartinė BROT rinkos kapitalizacija yra $ 76.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BROT apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999917505.734137. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 76.21K

BROT (BROT) kainos istorija USD

Šiandienos BROT kainos pokytis į USD: $ 0.
BROT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BROT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BROT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.37%
30 dienų$ 0-9.12%
60 dienų$ 0+2.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra BROT (BROT)

Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BROT (BROT) išteklius

Oficiali svetainė

BROT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BROT (BROT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BROT (BROT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BROT prognozes.

Peržiūrėkite BROT kainos prognozę dabar!

BROT į vietos valiutas

BROT (BROT) Tokenomika

Supratimas apie BROT (BROT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BROT (BROT)

Kiek BROT(BROT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BROT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BROT į USD kaina?
Dabartinė BROT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BROT rinkos kapitalizacija?
BROT rinkos kapitalizacija yra $ 76.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BROT apyvartoje?
BROT apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BROT kaina?
BROT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00667046USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BROT kaina?
BROT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BROT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BROT yra --USD.
Ar BROT kaina šiais metais kils?
BROT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BROT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.