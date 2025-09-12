Daugiau apie BROOD

Brooder logotipas

Brooder kaina (BROOD)

Neįtraukta į sąrašą

1 BROOD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Brooder (BROOD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:46:16(UTC+8)

Brooder (BROOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418949
$ 0.00418949$ 0.00418949

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.04%

+8.38%

+8.38%

Brooder (BROOD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BROOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BROOD kaina yra $ 0.00418949, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BROOD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brooder (BROOD) rinkos informacija

$ 16.16K
$ 16.16K$ 16.16K

--
----

$ 17.52K
$ 17.52K$ 17.52K

921.07M
921.07M 921.07M

998,997,878.67082
998,997,878.67082 998,997,878.67082

Dabartinė Brooder rinkos kapitalizacija yra $ 16.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BROOD apyvartoje yra 921.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 998997878.67082. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.52K

Brooder (BROOD) kainos istorija USD

Šiandienos Brooder kainos pokytis į USD: $ 0.
Brooder 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Brooder 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Brooder 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.04%
30 dienų$ 0+26.29%
60 dienų$ 0+34.42%
90 dienų$ 0--

Kas yra Brooder (BROOD)

Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Brooder (BROOD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Brooder kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brooder (BROOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brooder (BROOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brooder prognozes.

Peržiūrėkite Brooder kainos prognozę dabar!

BROOD į vietos valiutas

Brooder (BROOD) Tokenomika

Supratimas apie Brooder (BROOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brooder (BROOD)

Kiek Brooder(BROOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BROOD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BROOD į USD kaina?
Dabartinė BROOD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brooder rinkos kapitalizacija?
BROOD rinkos kapitalizacija yra $ 16.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BROOD apyvartoje?
BROOD apyvartoje yra 921.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BROOD kaina?
BROOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00418949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BROOD kaina?
BROOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BROOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BROOD yra --USD.
Ar BROOD kaina šiais metais kils?
BROOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BROOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:46:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.