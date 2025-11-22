Šiandienos tiesioginė BRO on BASE kaina yra 0 USD.BRO Rinkos kapitalizacija yra 9,688.36 USD. Stebėkite BRO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė BRO on BASE kaina yra 0 USD.BRO Rinkos kapitalizacija yra 9,688.36 USD. Stebėkite BRO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!
Šiandienos BRO on BASE (BRO) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.89%. Dabartinis BRO į USD konversijos rodiklis yra -- už BRO.
BRO on BASE šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 9,688.36, o apyvartoje yra 929.57M BRO. Per pastarąsias 24 valandas BRO prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0, o visų laikų žemiausia – $ 0.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip BRO judėjo 0.00% per pastarąją valandą ir -13.98% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
BRO on BASE (BRO) rinkos informacija
$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K
--
----
$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K
929.57M
929.57M 929.57M
984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0
Dabartinė BRO on BASE rinkos kapitalizacija yra $ 9.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRO apyvartoje yra 929.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 984032153.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.26K
BRO on BASE Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
0.00%
+2.89%
-13.98%
-13.98%
BRO on BASE (BRO) kainos istorija USD
Šiandienos BRO on BASE kainos pokytis į USD: $ 0. BRO on BASE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. BRO on BASE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. BRO on BASE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
+2.89%
30 dienų
$ 0
-46.40%
60 dienų
$ 0
-61.74%
90 dienų
$ 0
--
Kainos prognozė BRO on BASE
BRO on BASE (BRO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BRO 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
BRO on BASE (BRO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. BRO on BASE kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia BRO on BASE kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų BRO kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami BRO on BASE Kainų prognozavimas.
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BRO on BASE
Kiek 1 BRO on BASE bus vertas 2030 m.?
Jei BRO on BASE augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus BRO on BASE potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja BRO on BASE šiandien?
Šiandien BRO on BASE kaina yra --. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar BRO on BASE vis dar gera investicija?
BRO on BASE išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į BRO, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra BRO on BASE dienos prekybos apimtis?
BRO on BASE vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė BRO on BASE kaina?
Tiesioginė BRO kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią BRO on BASE kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite BRO Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką BRO on BASE kainai?
BRO kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
83,975.92
+1.26%
ETH
2,729.5
+0.91%
SOL
125.67
+0.21%
USDC
1.0004
-0.02%
UCN
1,571.28
+0.25%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą BRO MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite BRO/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei BRO on BASE kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar BRO on BASE kaina šiemet kils?
BRO on BASE kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite BRO on BASE (BRO) kainų prognozėje.
BRO on BASE (BRO) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
11-21 21:37:03
Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55
Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26
Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32
Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38
Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11
Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
