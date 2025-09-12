Daugiau apie BOPPY

BOPPY logotipas

BOPPY kaina (BOPPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOPPY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BOPPY (BOPPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:44:56(UTC+8)

BOPPY (BOPPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00243358
$ 0.00243358$ 0.00243358

$ 0.00001005
$ 0.00001005$ 0.00001005

--

--

+1.55%

+1.55%

BOPPY (BOPPY) realiojo laiko kaina yra $0.00001355. Per pastarąsias 24 valandas BOPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOPPY kaina yra $ 0.00243358, o žemiausia – $ 0.00001005.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOPPY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOPPY (BOPPY) rinkos informacija

$ 13.49K
$ 13.49K$ 13.49K

--
----

$ 13.49K
$ 13.49K$ 13.49K

995.81M
995.81M 995.81M

995,805,456.694793
995,805,456.694793 995,805,456.694793

Dabartinė BOPPY rinkos kapitalizacija yra $ 13.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOPPY apyvartoje yra 995.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 995805456.694793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.49K

BOPPY (BOPPY) kainos istorija USD

Šiandienos BOPPY kainos pokytis į USD: $ 0.
BOPPY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008960.
BOPPY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000019959.
BOPPY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000001488467767304375.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000008960+6.61%
60 dienų$ +0.0000019959+14.73%
90 dienų$ -0.000001488467767304375-9.89%

Kas yra BOPPY (BOPPY)

boppy the puppy🐾

BOPPY (BOPPY) išteklius

Oficiali svetainė

BOPPY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOPPY (BOPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOPPY (BOPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOPPY prognozes.

Peržiūrėkite BOPPY kainos prognozę dabar!

BOPPY į vietos valiutas

BOPPY (BOPPY) Tokenomika

Supratimas apie BOPPY (BOPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOPPY (BOPPY)

Kiek BOPPY(BOPPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOPPY kaina USD valiuta yra 0.00001355USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOPPY į USD kaina?
Dabartinė BOPPY kaina USD valiuta yra $ 0.00001355. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOPPY rinkos kapitalizacija?
BOPPY rinkos kapitalizacija yra $ 13.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOPPY apyvartoje?
BOPPY apyvartoje yra 995.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOPPY kaina?
BOPPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00243358USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOPPY kaina?
BOPPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001005USD.
Kokia yra BOPPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOPPY yra --USD.
Ar BOPPY kaina šiais metais kils?
BOPPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOPPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.