BOOKUSD (BUD) realiojo laiko kaina yra $1.028. Per pastarąsias 24 valandas BUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.022 iki aukščiausios $ 1.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUD kaina yra $ 1.9, o žemiausia – $ 0.859142.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BOOKUSD rinkos kapitalizacija yra $ 69.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUD apyvartoje yra 67.77K vienetų, o bendras kiekis siekia 67767.05933129134. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.64K
Šiandienos BOOKUSD kainos pokytis į USD: $ -0.020712688841016.
BOOKUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0090922488.
BOOKUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0856448388.
BOOKUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0689512110484446.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.020712688841016
|-1.97%
|30 dienų
|$ +0.0090922488
|+0.88%
|60 dienų
|$ -0.0856448388
|-8.33%
|90 dienų
|$ +0.0689512110484446
|+7.19%
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
