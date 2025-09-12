Daugiau apie BUD

BUD Kainos informacija

BOOKUSD kaina (BUD)

1 BUD į USD – tiesioginė kaina:

$1.028
-1.90%1D
BOOKUSD (BUD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:31:45(UTC+8)

BOOKUSD (BUD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.022
24 val. žemiausia
$ 1.05
24 val. aukščiausia

$ 1.022
$ 1.05
$ 1.9
$ 0.859142
+0.05%

-1.97%

-4.35%

-4.35%

BOOKUSD (BUD) realiojo laiko kaina yra $1.028. Per pastarąsias 24 valandas BUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.022 iki aukščiausios $ 1.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUD kaina yra $ 1.9, o žemiausia – $ 0.859142.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOKUSD (BUD) rinkos informacija

$ 69.64K
--
$ 69.64K
67.77K
67,767.05933129134
Dabartinė BOOKUSD rinkos kapitalizacija yra $ 69.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUD apyvartoje yra 67.77K vienetų, o bendras kiekis siekia 67767.05933129134. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.64K

BOOKUSD (BUD) kainos istorija USD

Šiandienos BOOKUSD kainos pokytis į USD: $ -0.020712688841016.
BOOKUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0090922488.
BOOKUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0856448388.
BOOKUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0689512110484446.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.020712688841016-1.97%
30 dienų$ +0.0090922488+0.88%
60 dienų$ -0.0856448388-8.33%
90 dienų$ +0.0689512110484446+7.19%

Kas yra BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

BOOKUSD (BUD) išteklius

BOOKUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOKUSD (BUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOKUSD (BUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOKUSD prognozes.

Peržiūrėkite BOOKUSD kainos prognozę dabar!

BUD į vietos valiutas

BOOKUSD (BUD) Tokenomika

Supratimas apie BOOKUSD (BUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOKUSD (BUD)

Kiek BOOKUSD(BUD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUD kaina USD valiuta yra 1.028USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUD į USD kaina?
Dabartinė BUD kaina USD valiuta yra $ 1.028. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOKUSD rinkos kapitalizacija?
BUD rinkos kapitalizacija yra $ 69.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUD apyvartoje?
BUD apyvartoje yra 67.77KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUD kaina?
BUD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUD kaina?
BUD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.859142USD.
Kokia yra BUD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUD yra --USD.
Ar BUD kaina šiais metais kils?
BUD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
