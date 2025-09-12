Daugiau apie BOBLS

Boblles kaina (BOBLS)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOBLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013143
$0.00013143
-10.10%1D
Boblles (BOBLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:44:40(UTC+8)

Boblles (BOBLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.01809881
$ 0.01809881

+0.02%

-10.10%

-12.13%

-12.13%

Boblles (BOBLS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOBLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBLS kaina yra $ 0.01809881, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -10.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boblles (BOBLS) rinkos informacija

--
--

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Boblles rinkos kapitalizacija yra $ 131.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOBLS apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 131.43K

Boblles (BOBLS) kainos istorija USD

Šiandienos Boblles kainos pokytis į USD: $ 0.
Boblles 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boblles 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boblles 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-10.10%
30 dienų$ 0-13.94%
60 dienų$ 0-23.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Boblles (BOBLS)

BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity.

Boblles (BOBLS) išteklius

Oficiali svetainė

Boblles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boblles (BOBLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boblles (BOBLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boblles prognozes.

Peržiūrėkite Boblles kainos prognozę dabar!

BOBLS į vietos valiutas

Boblles (BOBLS) Tokenomika

Supratimas apie Boblles (BOBLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boblles (BOBLS)

Kiek Boblles(BOBLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBLS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBLS į USD kaina?
Dabartinė BOBLS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boblles rinkos kapitalizacija?
BOBLS rinkos kapitalizacija yra $ 131.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBLS apyvartoje?
BOBLS apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBLS kaina?
BOBLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01809881USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBLS kaina?
BOBLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOBLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBLS yra --USD.
Ar BOBLS kaina šiais metais kils?
BOBLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Boblles (BOBLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.